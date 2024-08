NOS Voetbal • vandaag, 09:56 Vitesse bestaat nog, maar problemen blijven enorm: 'Heel seizoen tijd voor oplossing' Sander Maassen van den Brink volgt Vitesse voor NOS Sport

Een groot volksfeest ontbrandde zaterdag in het centrum van Arnhem, waar supporters van Vitesse bij elkaar kwamen om het behoud van de proflicentie te vieren. De club blijft bestaan. Voorlopig. Want de problemen van Vitesse zijn nog lang niet opgelost.

"Maar we hebben een heel jaar de tijd om dat op te lossen", vertelt ad-interim directeur Edwin Reijntjes aan de NOS.

Coley Parry en Guus Franke. Het zijn namen die bij de supporters het afgelopen jaar zowel gevoelens van vreugde als van afkeer hebben opgeroepen. De Amerikaan kwam met zijn Common Group naar Arnhem om Vitesse te redden, maar hij mocht de aandelen niet overnemen van de KNVB.

Omdat Vitesse ondertussen al wel meerdere keren geld bij Parry had geleend om het afgelopen seizoen door te komen, bouwde de Arnhemse club een schuld van zeker 14 miljoen euro aan hem op.

Zo ontstonden er meerdere opdrachten over voor de bestuurders van de Gelderse club: een nieuwe eigenaar vinden en geld ophalen om het komende seizoen door te komen. Dat laatste lukte, waardoor Vitesse komend seizoen kan blijven voetballen.

Goedkeuring Franke is cruciaal voor de toekomst

Maar of dat het seizoen daarna ook nog zo is, is de vraag. Met Guus Franke kwam er een mogelijke nieuwe eigenaar op het toneel. De Gelderse ondernemer wil investeren in de Arnhemse club en wil ook de schulden bij Coley Parry afbetalen. Daarover hebben de zakenmannen al een deal gesloten.

Alleen, er is één voorwaarde. Franke, eigenaar van het Zwitserse bedrijf Axiom Partners, moet nog goedgekeurd worden door de KNVB. Gebeurt dat niet, dan begint het hele circus weer opnieuw. Dan moet Vitesse namelijk alsnog de miljoenenschuld bij Parry zien af te betalen om het jaar daarna opnieuw een licentie te verkrijgen.

ANP Coley Parry

Op dit moment hoeft dat niet, omdat de Amerikaan zijn claim op de schuld voor een jaar heeft opgeschort. Dat Franke goedgekeurd wordt als eigenaar lijkt dus cruciaal voor de toekomst van Vitesse.

'Zeer, zeer zeker van de zaak'

"Ik ben zeer, zeer zeker van de zaak dat Guus Franke goedgekeurd gaat worden", vertelt Reijntjes. "We zijn al met hem in gesprek over hoe we de club willen inrichten. We hebben nu een jaar de tijd om het met hem op te lossen."

Er is alleen één probleem. De KNVB liet gister weten dat de licentiecommissie aanvullend onderzoek gaat doen naar de eigenaar van Axiom Partners.

John van den Brom: 'Ik werd echt emotioneel' Vitesse-trainer John van den Brom kan zijn geluk niet op dat zijn club de licentie behouden heeft, vertelt hij aan Omroep Gelderland. "Ik heb vrijdag al een flesje opengetrokken. De opluchting is zo groot, zeker als je ziet waar we vandaan zijn gekomen. En dan eindelijk dat verlossende telefoontje. Ik werd echt emotioneel. Je ziet dan even alles voorbij flitsen." "Zoiets moet je niet te vaak meemaken. Voor iedereen op de club is dit zo mooi. En zeker ook voor de supporters. Ik krijg allemaal filmpjes door van de Korenmarkt, echt geweldig om te zien. Want we doen het ook voor hun natuurlijk." "De club staat boven alles. Dit was een enorme rollercoaster en we moeten de mensen heel dankbaar zijn die dit voor elkaar hebben gekregen. En nu is het hopen op Guus Franke."

"De licentiecommissie is tot de conclusie gekomen dat de door Vitesse verstrekte (financiële) informatie op dit moment onvoldoende inzage verschaft in de volledige belangen van de beoogd aandeelhouder en de herkomst van het vermogen van de beoogd aandeelhouder. Om deze reden is een verscherpt onderzoek noodzakelijk."

Maar volgens Reijntjes is er geen reden tot paniek. "Verscherpt onderzoek klinkt heel sterk, maar het is meer een verlengd onderzoek. We hebben al veel ingeleverd, maar er moeten nog een paar dingen worden onderzocht. Dat kan een paar weken duren en dan is het opgelost. Mochten er wel problemen ontstaan, dan kunnen we het volgende seizoen uitspelen en de tijd nemen om het met een andere partij op te lossen."

Selectie niet op sterkte

En dan is er nog een probleem. Om snel weer voldoende inkomsten binnen te krijgen is snelle terugkeer naar de eredivisie gewenst. Alleen is de selectie van Vitesse op dit moment totaal niet op sterkte. Trainer John van den Brom moet het voornamelijk met jeugdspelers doen.

ANP John van den Brom

"Daar is hij zich bewust van. We hebben hem dan ook geen doelstelling gesteld. Doordat veel spelers de laatste tijd zijn vertrokken, is er wel iets van budget vrijgekomen, maar we spreken wel over andere salarissen dan vroeger. Dat betekent ook een ander kaliber spelers."

Vitesse moet daarom hopen dat Franke snel wordt goedgekeurd. "Er is nu ruimte", stelt Reijntjes. "Maar als Franke eigenaar wordt is die er nog veel meer."