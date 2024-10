ANP Micky van der Ven baalt in München

NOS Voetbal • vandaag, 18:55 Dieprode cijfers van Oranje doen pijn aan de ogen, maar er is ook sprankje hoop

Dat het Nederlands elftal tegen Duitsland geen goede wedstrijd speelde, dat was ook met het blote oog wel te zien. Direct na afloop waren de Oranje-internationals zelf al zeer kritisch over hun eigen wedstrijd.

Ook de cijfers achter het duel leggen echter pijnlijke dingen bloot. Datajournalist Bart Frouws legt uit wat er maandagavond allemaal mis ging in München.

Slechte eerste helft

Met name de eerste helft was ronduit bedroevend. Frouws: "Nederland had maar één balcontact in het strafschopgebied van de Duitsers, terwijl zij er omgekeerd achttien hadden in het strafschopgebied van Oranje. De schotverhouding was 8-0 voor Duitsland..."

Het was lang geleden dat Oranje zo zwak voor de dag kwam in de eerste helft van een duel. Met behulp van de historische data van statistiekenbureau Opta bleek dat het ruim vijf jaar geleden was dat het Nederlands elftal voor rust geen enkele doelpoging noteerde. Dat was in juni 2019 tegen Portugal voor het laatst.

In de cijfers kwam één speler in het specifiek slecht voor de dag: spits Brian Brobbey. "Die speelde 75 minuten en had maar twaalf balcontacten", zegt Frouws. "En dan rekenen we bijvoorbeeld ook een aftrap mee. In ruim tien jaar tijd was er geen andere speler die minstens een speelhelft in actie kwam en zo weinig balcontacten had."

ANP Brian Brobbey had 12 balcontacten in 75 minuten

Toch was Brobbey zeker niet de enige die een zwakke wedstrijd speelde. Slechts één Oranje-speler kwam tegen Duitsland tot een schot tussen de palen, zag Frouws.

"Dat was Donyell Malen. In de 90ste minuut! Daar moest de keeper eindelijk een keer redding brengen. Dat was eigenlijk het enige echte wapenfeit van Oranje in deze wedstrijd."

Laag puntengemiddelde

De nederlaag tegen de Duitsers (1-0) is niet goed voor het puntengemiddelde van Oranje onder Ronald Koeman, net als het gelijkspel tegen Hongarije (1-1) van afgelopen vrijdag.

"Dat begint inmiddels een beetje zorgwekkend te worden", zegt Frouws daarover. "Het puntengemiddelde ligt op 1,75 per wedstrijd in de tweede periode onder Koeman, dat is zelfs lager dan onder zijn voorganger Frank de Boer." Onder De Boer pakte Oranje nog 1,87 punt per wedstrijd.

ANP Mats Wieffer baalt

Is er dan geen enkele strohalm voor Oranje om zich aan vast te houden. "Ik moest goed zoeken, maar ik heb denk ik wel iets gevonden", zegt Frouws. "Laat het dan maar zijn dat Oranje een heel jong elftal had. Ze waren gemiddeld iets meer dan 24 jaar oud."

Dat is voor een gemiddelde eredivisieploeg geen bijzonder jonge leeftijd, maar voor het Nederlands elftal wel. "In ruim veertig jaar tijd speelde Oranje slechts één competitieve interland met een nog jongere ploeg." Dat was in september 2012 tegen Hongarije.

In de volgende interlandperiode in november (tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina) is het mogelijk dat ervaren krachten als Wout Weghorst (32), Memphis Depay (30) en Nathan Aké (29) terugkeren in de selectie van Koeman. Maar of de prestaties daar beter van worden, dat zal moeten blijken.

1:56 De cijfers achter een zwak Oranje: 'Onder De Boer was het nog hoger'