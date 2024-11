Oranjevrouwen tegen Duitsland, Oostenrijk en Schotland in Nations League

De Nederlandse voetbalsters zijn in de tweede editie van de Nations League gekoppeld aan Duitsland, Oostenrijk en Schotland. Dat heeft de loting in Nyon uitgewezen.

De zes poulewedstrijden worden tussen februari en juni 2025 afgewerkt. De vier groepswinnaars spelen de halve finales eind oktober. Ook de finale, in november en december, gaat over twee wedstrijden.

Eindigt de ploeg van bondscoach Andries Jonker als tweede, dan handhaaft Oranje zich in divisie A (hoogste niveau). Bij een derde plaats volgt een play-off met een nummer twee uit divisie B en teams die als laatste eindigen, degraderen.

Vierde bij eerste editie

Begin dit jaar werd Nederland vierde in de eerste editie van de Nations League voor vrouwen. Bij de laatste vier was Spanje te sterk, in de strijd om brons verloor Oranje van Duitsland.