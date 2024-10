Pro Shots Sherida Spitse viert een doelpunt van Oranje

NOS Voetbal • gisteren, 23:50 Monsterzege in niet ideaal oefenduel met Indonesië: 'Weinig beschikbare tegenstanders'

Dat Nederland zou gaan winnen van Indonesië stond eigenlijk van tevoren al wel vast. De vraag was alleen: moet hoeveel doelpunten verschil? Het werd uiteindelijk een recordzege: 15-0. Maar veel tegenstand kreeg de ploeg van Andries Jonker daar niet bij.

"Idealiter speel je tegen een uitdagende tegenstander", aldus Jill Roord, die haar rentree maakte na een zware knieblessure. "Maar dit is af en toe ook gewoon prima."

Dat Indonesië, waar het vrouwenvoetbal nog een stuk minder ver ontwikkeld is dan in Nederland, een van de tegenstanders is in deze oefenperiode, had ook niet de voorkeur van bondscoach Jonker. "We hebben ons op 16 juli als allerlaatste voor het EK gekwalificeerd, tien minuten voor tijd. Andere landen hadden op dat moment al tegenstanders gezocht."

Dus was het voor Nederland lastig om nog geschikte opponenten te vinden. "Het overgrote deel van redelijk goede Europese landen spelen play-offs. Dus het aantal beschikbare tegenstanders was minimaal."

Koptraining

Desondanks heeft Jonker wel wat gehad aan de wedstrijd tegen Indonesië. "Je ziet hoe speelsters zich manifesteren, dat het team het volhoudt om negentig minutenlang gretig te zijn, dat ze ook tegen zo'n tegenstander het tempo in de wedstrijd houden. Maar natuurlijk moet je dit op korte termijn niet nog een keer doen."

1:00 Historische zege Nederland: bekijk alle 15 doelpunten in 1 minuut

En er zijn ook lessen te trekken uit de simpele overwinning. "We gaan koptraining doen", vertelde Jonker. "Zes of zeven opgelegde kopkansen mis je, dat is veel. Steeds minder spelers kunnen goed koppen, of het nou mannen of vrouwen zijn. Het is in het huidige voetbal steeds minder onderdeel van trainingen. Dat zie je vanavond terug."

De wedstrijd tegen Indonesië was wel een mooie kans voor Jonker om speelsters te laten debuteren. "Dit is een heerlijke wedstrijd om je debuut te maken en ik denk dat dat in alle gevallen goed gelukt is."

Zenuwen bij debutanten

Lotte Keukelaar en Nina Nijstad debuteerden zelfs met een basisplaats en twee doelpunten. En dat terwijl Keukelaar zelfs nog niet eens erbij had stilgestaan dat ze weleens opgeroepen zou kunnen worden. "Dat had ik echt nog niet gedacht."

Een plek in de basis kon ze daarom ook bijna helemaal niet geloven. "Ik was heel zenuwachtig. Ben al lang niet zo zenuwachtig geweest voor een wedstrijd", erkende de 19-jarige Keukelaar, die ook in de eerste minuten nog de stress voelde. "De eerste bal ging ook echt niet goed, maar dat hielp juist om snel om te kunnen schakelen in mijn hoofd."

Ook Nijstad voelde wat zenuwen voor haar interlanddebuut. "Voor zoveel mensen voetballen is wel even spannend in het begin. Maar het was een superleuke avond, een avond die ik niet snel vergeet."