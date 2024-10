ANP Renate Jansen

NOS Voetbal • vandaag, 22:33 Oranjevrouwen boeken in oefenwedstrijd recordzege op Indonesië: 15-0

Nederland heeft het record van grootste overwinning gebroken. In een oefenwedstrijd in Doetinchem werd Indonesië vrijdagavond met liefst 15-0 verslagen.

De grootste zege van het Nederlands vrouwenteam stond op twaalf doelpunten verschil. Die marge werd voor het eerst gehaald in een wedstrijd tegen Israël in 1977 (12-0). Het record werd in 2009 tegen Noord-Macedonië (13-1) en in 2022 tegen Cyprus (12-0) geëvenaard.

Het Indonesische nationale elftal staat nog behoorlijk in de kinderschoenen. Om ervaring op te doen, maken de vrouwen buitenlandse tripjes. Afgelopen donderdag speelden ze een wedstrijd tegen ADO Den Haag. Ook die ging ruim verloren: 1-12.

Twee debutanten

Bondscoach Andries Jonker had in zijn basiself plaats ingeruimd voor twee debutanten: Nina Nijstad en Lotte Keukelaar. Jill Roord maakte haar rentree bij Oranje. Eind december raakte ze zwaar geblesseerd aan haar knie, waarna een operatie en een lang revalidatietraject volgden.

1:00 Historische zege Oranjevrouwen: bekijk alle 15 doelpunten in 1 minuut

Vanaf het eerste fluitsignaal speelde de wedstrijd zich vooral af op de helft van Indonesië. Nederland had veruit het vaakst de bal en kreeg heel veel kansen, maar had in het begin moeite met het benutten van die kansen.

Daarbij onderscheidde de Indonesische Laita Masykuroh zich enkele keren met knappe reddingen. Toch kwam de ploeg van Jonker op stoom en ging het met een 6-0 voorsprong de rust in. Leuchter scoorde twee keer, Roord was trefzeker bij haar rentree, Sherida Spitse benutte een strafschop en Keukelaar maakte bij haar debuut direct een doelpunt.

In de tweede helft had Nederland minder lang nodig om het net te vinden. Roord maakte heel snel de 7-0, haar tweede van de avond. Ook Keukelaar was na rust opnieuw trefzeker. Voor Nijstad werd het eveneens een mooi debuut. Zij maakte met haar hoofd de 9-0 en met haar voet de 12-0.

ANP Laita Masykuroh

Bij 13-0, die op naam kwam van invalster Renate Jansen was het record binnen. Maar daar stopte het niet bij de aanvalslust van Oranje. Ook Katja Snoeijs, die in de rust Jill Roord verving, pikte nog een doelpunt mee. Jansen presteerde het zelfs om een hattrick te maken in haar invalbeurt van een half uur.

Dinsdag staat er nog een oefeninterland op het programma voor de Oranjevrouwen. Dan is Denemarken de tegenstander. Die wedstrijd wordt in het Deense Esbjerg gespeeld en start om 18.00 uur.