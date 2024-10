Kalma opgeroepen voor Oranje na wegvallen Miedema en Dompig

Kalma scoorde donderdagavond nog in een oefenwedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Engeland. Zij maakte met een vrije trap in blessuretijd de gelijkmaker. Jong Oranje speelde zo met 1-1 gelijk.

Miedema haakte maandag af bij Oranje omdat ze 'niet fit' is. De speelster van Manchester City moest in Engeland ook al wedstrijden missen. Wel is teamgenote Jill Roord er weer bij.