ANP Lineth Beerensteyn (rechts) en Esmee Brugts

NOS Voetbal • vandaag, 13:13 Oranjevrouwen sluiten kalenderjaar af met oefenwedstrijden tegen China en VS

De Oranjevrouwen sluiten dit kalenderjaar af met oefenwedstrijden tegen China en olympisch kampioen de Verenigde Staten. Beide wedstrijden worden in Nederland gespeeld.

De ploeg van bondscoach Andries Jonker oefent op 29 november op Het Kasteel in Rotterdam tegen China. Vijf dagen later vormt het stadion van ADO Den Haag het decor voor het duel met de VS.

China is volgens Jonker een geduchte tegenstander die al jaren tot de beste twintig landen van de wereld behoort. Hij ziet die oefenwedstrijd als voorbereiding op de wedstrijd tegen de VS, de nummer een van de wereld, vier dagen later.

Eerst nog tegen Indonesië en Denemarken

Oranje oefent op 25 oktober in Doetinchem ook nog tegen Indonesië, en op 29 oktober speelt Nederland in en tegen Denemarken.

Tegen wie Oranje het volgend jaar moet opnemen in de Nations League wordt via loting bepaald op 7 november. De loting voor het EK, volgend jaar zomer in Zwitserland, is op 16 december.