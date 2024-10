Roord keert terug in selectie Oranjevrouwen, ook rentree Van Dooren na twee jaar

Roord, 98-voudig international en speelster van Manchester City, liep in december een zware knieblessure op. "Jill is een absolute topspeelster. Ze maakt nu al een goede indruk bij Manchester City dus ik ben heel blij dat ze weer terugkeert bij het Nederlands elftal", zegt Jonker.

Van Dooren zat in november 2022 voor het laatst bij de selectie en lag er 15 maanden uit met een zware knieblessure. De FC Twente-speelster is goed begonnen aan het huidige seizoen, met onder meer een hattrick in de Nederlandse Supercup en twee goals in het Champions League-duel met Celtic (2-0 winst).