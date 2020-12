Hoe hard wordt de klap, nu economie opnieuw (en zwaarder) op slot zit?

Wat we wel weten is dat bedrijven investeringen uitstellen, dat kun je ook in de grafiek hierboven zien. "Dat is een probleem, want we staan aan de vooravond van allerlei transities", zegt Hamer. "Digitalisering, de energietransitie. Daar moeten mensen en bedrijven zich naartoe transformeren, en dat kan alleen met investeringen."

Het uitstellen daarvan kan op de lange termijn betekenen dat Nederland gaat achterlopen en dat de economie in de toekomst minder hard groeit. "Daar moet je dus goed naar kijken", zegt Hamer. "Op welke wijze kun je bedrijven helpen toch te gaan investeren?"

"Wij gaan ervan uit dat de bedrijfsinvesteringen ook volgend jaar nog niet aantrekken", zegt Sleijpen. "Voor bedrijven wordt het aflossen van schulden een prioriteit de komende jaren." Zoals je in de grafiek kunt zien hebben bedrijven alleen al bij banken voor zo'n 33 miljard euro extra regelingen getroffen, die moeten worden terugbetaald.

De houdbaarheid van die schulden wordt een aandachtspunt, zegt hij. "Zowel die van bedrijven als die van de overheid." Maar concrete adviezen heeft Sleijpen nog niet. "Je moet nu gewoon de economie stutten met de steunpakketten, dat is wat het is. Als de rookwolken zijn opgetrokken gaan we kijken waar we staan."