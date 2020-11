Economische klap door tweede golf, 'maar minder hard dan de eerste keer'

Hoewel we nu weer in een gedeeltelijke lockdown zitten, met alle economische gevolgen van dien, kwamen eerder deze week ook juist optimistische cijfers: de economie in Nederland is in het derde kwartaal opgeveerd. Dat was het kwartaal in de zomer, toen de besmettingscijfers relatief laag waren en er minder beperkende maatregelen golden.

Volgens Jaarsma vertellen die cijfers ons hoe veerkrachtig de economie is. Dat komt ook door het grote economische steunpakket van de overheid. "Er is ons een flinke ramp overkomen, maar we zien hierdoor ook dat als je de maatregelen verlicht er toch een heleboel weer terugveert." De detailhandel had bijvoorbeeld juist een hele goede zomer. Aan de andere kant had de cultuur- en recreatiebranche het toen nog heel moeilijk.

"Ook al is er herstel geweest, we zitten nog niet op het oude niveau", zegt Koopmans. "En we kunnen nu al wel zeggen dat het vierde kwartaal, waar we nu in zitten, weer slechter zal zijn. We zullen niet snel weer op het niveau zitten van voor de crisis."

Toch is er wat hem betreft ook een positief bijkomend effect: "We lagen niet op schema om onze CO2-doelstelling te halen, maar nu lijken we daar toch meer bij in de buurt te komen."