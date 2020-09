Effect van half jaar coronacrisis op economie: 'Het lijkt stilte voor de storm'

Wat is het effect van een half jaar coronamaatregelen op de economie? We geven meer uit dan tijdens het dieptepunt van de crisis, maar minder dan tijdens de zomervakantie. Ook de werkloosheid loopt op, maar langzamer dan eerst, en steeds minder bedrijven maken gebruik van het steunpakket.

"Het lijkt alsof we op een plateau zitten", zegt Marieke Blom, hoofdeconoom van de ING. "Het voelt als stilte voor de storm", zegt Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Hoeveel geven we uit?

"In plaats van vakanties hebben mensen hier geld uitgegeven, dat zie je in de pintransacties", zegt Blom. "Maar sinds eind augustus, toen we weer aan het werk gingen, is dat teruggezakt. We geven nu in totaal 6 procent minder geld uit dan gebruikelijk is in deze tijd. Dat is een enorme verschuiving."

Zie hier hoe het gaat met geld uitgeven, sparen en de huizenprijzen: