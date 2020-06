Twaalf weken coronacrisis: wat voelt de economie daarvan?

Het is inmiddels duidelijk dat deze crisis een kwestie van de lange adem wordt. "We dachten eerst dat dit een crisis was met een diep dieptepunt, en een snel herstel. Maar in de loop van april werd duidelijk dat dat niet realistisch was", zegt Ester Barendregt, hoofd RaboResearch. "We weten nu dat we wellicht tot in de loop van volgend jaar niet kunnen uitgaan van een medische oplossing, en dat we het dus in ons gedrag moeten zoeken. En juist dat veranderde gedrag heeft grote impact op de economie."

Daarom heeft het kabinet besloten om de steun aan ondernemers te verlengen. Maar dat kan niet tot in de lengte ter dagen doorgaan, zei minister Wiebes van Economische Zaken half mei al. "De economie van morgen is niet die van gisteren". En sommige branches zullen misschien voor altijd veranderen. Daarom is het steunpakket op een aantal punten versoberd.

Banen gaan verloren

Aan ondernemers dus de vraag om de komende maanden te gebruiken om zich klaar te maken voor de toekomst en wellicht de koers te verleggen. Dat gaat niet alleen om hun bedrijfsmodel, maar ook om het mogelijk omscholen van personeel naar banen waar wel vraag naar is, in een andere sector.

Veel banen zijn de afgelopen maanden al verloren gegaan, en steeds meer mensen hebben daardoor al aangeklopt voor financiële steun.