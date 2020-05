Woningverkopen blijven op peil tijdens corona

Volgens makelaarsvereniging NVM heeft de huizenmarkt tot nu toe weinig last gehad van de coronacrisis. Sinds half maart zijn er wekelijks rond de 2500 à 3000 woningen verkocht via NVM-makelaars. Dat zijn er ongeveer evenveel als voor de coronamaatregelen.

"Het lijkt erop dat woningzoekenden nog steeds in mogelijkheden denken. Daarnaast is de rente nog steeds laag en speelt ook het seizoen een positieve rol", zegt NVM-voorzitter Onno Hoes.

En de huizenprijzen lijken nog te stijgen. De prijs per vierkante meter van verkochte woningen was tussen half april en half mei ruim 1 procent hoger dan in de maand voor de coronacrisis uitbrak. Een gemiddelde woning kost nu 333.000 euro. Dat is 7,7 procent meer dan een jaar geleden.

Meer huur door minder Airbnb

Het aantal vrijesectorwoningen dat in de verhuur komt is in vergelijking met vorig jaar in veel regio's flink gestegen. "Dat is opvallend", zegt de NVM. "Afname van het gebruik van Airbnb lijkt een logische verklaring." Er komen nog maar nauwelijks toeristen naar Nederland. Zo kwamen er zowel in Amsterdam als Den Haag de afgelopen acht weken 29 procent meer woningen te huur dan in dezelfde periode vorig jaar.