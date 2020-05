Huuraanbod stijgt fors, mede door coronacrisis

Het aanbod van huurwoningen in Nederland is de afgelopen maand flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius die de NOS heeft opgevraagd. De website zag in april een stijging van 15,7 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Toen daalde het aanbod nog 2 procent in vergelijking met het jaar ervoor.

De stijging wordt mede door de coronacrisis veroorzaakt, zegt het platform. Naast de langetermijncontracten die zijn afgelopen, worden lopende huurovereenkomsten tussentijds opgezegd door kenniswerkers en expats.

Daarnaast is de toeristische sector grotendeels stilgevallen. "Dit kan tot gevolg hebben dat verhuurders van short stay nu zijn aangewezen op de langetermijnverhuur om hun leegstand te beperken", aldus een woordvoerder van Pararius. Dit valt onder meer terug te zien in het aanbod van gemeubileerde woningen.

Koopwoningen geen verschil

Ook in maart was al een lichte stijging merkbaar. Toen steeg het aanbod van huurwoningen op de website met 7,4 procent, tegenover 5,4 procent in het jaar ervoor.

Op het gebied van koopwoningen lijkt er nog geen sprake van een 'corona-effect', meldde het Kadaster vorig maand. Het aantal woningzoekenden dat informatie over een woning bij het vastgoedregister opvraagt is redelijk gelijk bleven. Die 'bevragingen' worden als een betrouwbare indicator gezien voor de interesse in koopwoningen.

Minder makkelijk verhuurd

Pararius verwacht dat de vrijgekomen huurwoningen in de vrije sector minder makkelijk worden verhuurd, omdat door de coronacrisis banen voor kenniswerkers niet worden ingevuld.

Het uitblijven van expats ziet het platform terug in de bezoekcijfers. De Engelstalige versie van de verhuursite werd in maart 19 procent minder bezocht dan een jaar geleden.

Of het gestegen huuraanbod een blijvend effect op de verhuurmarkt zal hebben, valt niet te zeggen. Het platform verwacht dat na de coronacrisis "de beweging weer zal afnemen" en vrijgekomen woningen opnieuw als short stay zullen worden verhuurd.