Minder zoektochten naar woningen, maar grote corona-effecten blijven uit

Corona heeft nog geen grote effecten op de woningmarkt. Dat zegt het Kadaster, het openbaar register van al het vastgoed. Het aantal woningzoekenden dat informatie opvraagt over een woning liep na de bekendmaking van de coronamaatregelen op 12 maart in eerste instantie sterk terug, maar het aantal verkopen blijft nog redelijk gelijk.

Economen van ABN Amro zeiden eerder dat dit jaar waarschijnlijk minder huizen worden verkocht vanwege de coronamaatregelen. Volgend jaar zouden de huizenprijzen na jaren van stijging weer gaan dalen.

Drie fases

Het Kadaster onderscheidt drie fases in de overdracht van woningen: de oriënterende, de koop- en de verhuisfase. Vooral in de eerste fase, waarin woningzoekenden kijken naar meerdere potentiële droomhuizen, zag het Kadaster na 12 maart ruim een halvering van het aantal 'bevragingen'. "Potentiële kopers vragen daarbij voor 2,95 euro informatie op over de woning waar ze interesse in hebben, zoals over de laatste verkoopprijs of de grootte van de woning", vertelt Paul de Vries, woningmarktexpert bij het Kadaster. Hij noemt de bevragingen een betrouwbare indicator voor de interesse in koopwoningen.

In regio's waar het aantal coronabesmettingen vooropliep, zoals Noord-Brabant, de Noordelijke Veluwe en Kampen, zag je eerder de vraag naar informatie over potentiële woningen afnemen dan in regio's met minder besmettingen. "Het aantal bevragingen veert inmiddels weer op", zegt De Vries. "Maar het is nog niet op het niveau van voor 12 maart."

Kopen en verhuizen

In de latere fases van het koopproces, de koop- en de verhuisfase, zijn minder effecten van corona te zien. Bij het kopen van een woning wordt een koopovereenkomst opgesteld, vaak door een makelaar. Die vraagt daarvoor informatie op bij het Kadaster. Het aantal aanvragen door makelaars daalde licht nadat het advies werd gegeven om thuis te werken. "Het is nog te vroeg om daar écht iets over te kunnen zeggen, maar het is wel opvallend dat het aantal bevragingen door makelaars vier weken achter elkaar daalt", vertelt De Vries.

Na de verkoop duurt het gemiddeld twee tot drie maanden voordat er echt verhuisd wordt en de transportakte wordt ingeschreven bij het Kadaster. Er is een terugloop te zien in het aantal inschrijvingen, maar het Kadaster vermoedt dat dit niet met het coronavirus te maken heeft. In dezelfde periode vorig jaar was het aantal transacties ook laag, wat zou kunnen wijzen op een seizoenseffect.

Hypotheken

Het Kadaster kijkt naast gegevens over woningoverdracht ook naar de hypotheekverstrekkingen en de activiteiten van het notariaat. Daaruit blijkt dat veel notarissen op dit moment nog geen effecten zien, doordat veel overdrachten al weken vooruit gepland zijn. Op de hypotheekmarkt ziet het Kadaster dat meer mensen hun hypotheek oversluiten. De Vries: "Veel mensen willen dat waarschijnlijk nu nog snel doen, omdat ze bang zijn dat de rente de komende tijd gaat stijgen."