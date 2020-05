Zeven weken coronacrisis: wat voelt de economie daarvan?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Al zo'n anderhalve maand is dat het devies in Nederland. Evenementen zijn afgelast, de horeca is dicht, scholen en sportclubs zijn gesloten en mensen werken massaal thuis. Het openbare leven ligt sinds half maart grotendeels stil.

Op de lange termijn zijn de gevolgen van deze maatregelen nog allerminst zeker, maar de economische pijn is op veel plekken al te voelen. Wat voor effect heeft een rondwarend virus en zes weken binnenblijven op dit moment op onze economie?

Geld rolt niet

We geven veel minder geld uit dan voor de coronacrisis. In de winkelstraten is weinig te beleven, omdat veel winkels hun deuren hebben gesloten. En ook al hebben steeds meer restaurants een afhaalloket geopend, compenseert die omzet niet alle avonden waarop we niet uitgebreid uit eten zijn gegaan.

Los van het feit dat we op minder plekken fysiek ons geld kunnen uitgeven, zijn er ook mensen die door de coronacrisis direct in hun portemonnee geraakt zijn. Denk aan mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en aan alle zzp'ers zonder opdrachten.

Of we op de langere termijn allemaal massaal geld gaan uitgeven wanneer de horeca en de winkels weer open zijn, hangt ook af van ons vertrouwen in de economie en in onze eigen financiële toekomst. En dat vertrouwen heeft vanwege de coronacrisis een enorme klap gekregen: nog nooit daalde dat vertrouwen zo abrupt als in april. Dat kan ertoe leiden dat we onze hand op de knip houden, met alle economische gevolgen van dien. Want wat wij niet uitgeven, loopt een ander mis aan inkomsten.