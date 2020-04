Economen over historisch begrotingstekort: 'Nederland kan dit prima hebben'

In de Voorjaarsnota houdt het kabinet rekening met een begrotingstekort van 92 miljard euro. Dat is 11,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De staat geeft miljarden uit aan steun voor ondernemers en hun werknemers. Daarnaast leidt het virus tot economische krimp, nu veel sectoren stilliggen. En de staat krijgt minder geld binnen doordat ondernemers hun belasting later mogen betalen.

Dat uitstel flatteert de cijfers, zegt Jacobs. "Ik ga ervan uit dat een groot deel van de belasting gewoon volgend jaar of het jaar erna wordt betaald." Als al die belastingmiljarden alsnog in de staatskas terechtkomen, valt het tekort al zo'n 35 tot 45 miljard euro lager uit. Maar zelfs dan zou het tekort nog uitkomen op 6 tot 7 procent van het bbp. Ter vergelijking: op het dieptepunt van de financiële crisis was het tekort ruim 5 procent.

Geen zorgen over de schuld

Toch is dat geen reden tot zorg, volgens de Utrechtse hoogleraar economie Coen Teulings. "Nederland kan dit prima hebben", zei de oud-directeur van het Centraal Planbureau vanmiddag in Nieuws en Co op Radio 1. Hij erkent dat de coronacrisis heel forse gevolgen heeft voor de schatkist; Nederland zal om de tekorten weg te poetsen geld moeten lenen. "Een tekort van 12 procent hebben we nog nooit eerder gezien, maar vreemd genoeg zijn de gevolgen daarvan voor de staatsschuld prima te dragen."