Coronaregeling voor ondernemers uitgebreid, sluiting geen voorwaarde

De regeling voor bedrijven die gedupeerd zijn door de uitbraak van het coronavirus wordt verruimd. Het ministerie van Economische Zaken gaat de lijst uit met ondernemers die aanspraak op compensatie kunnen maken uitbreiden.

Afgelopen vrijdag presenteerden minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer een regeling voor bedrijven die verplicht de deuren hebben moeten sluiten. Die kunnen maximaal op 4000 euro steun krijgen om de vaste lasten te dekken, zoals de huur. Het ging in eerste instantie om onder meer horecabedrijven, kappers en de reisbranche.

Eigenaren van onder meer kledingwinkels, sportzaken en woonwarenhuizen waren niet blij dat zij niet in aanmerking kwamen, omdat zij hun winkels open kunnen houden. Nu zegt het ministerie dat er sprake is van een pakket dat steeds wordt aangepast.

Nog even uitzingen

"Deze ondernemers kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot afstand houden", schrijven Wiebes en Keijzer. "Omdat ze hard worden getroffen verruimen we de regeling." Morgen wordt de lijst met branches en sectoren die een aanvraag kunnen indienen geactualiseerd.

Overigens is de website waar aanvragen kunnen worden gedaan niet altijd even goed bereikbaar vanwege drukte. In het tv-programma WNL op Zondag zei Keijzer dat ondernemers zich moeten afvragen hoe hoog de nood is. "Bedenk je: heb ik nu deze steun nodig? Of kan ik het nog een paar dagen of weken uitzingen?"

Lokale ondernemers

Tot 26 juni kan een aanvraag worden gedaan. Na goedkeuring moet het geld binnen een werkweek overgemaakt worden. Ook zzp'ers kunnen in aanmerking komen voor de 4000 euro, maar niet als hun bedrijf is gevestigd op de plek waar ze ook wonen.

De overheid kan uiteindelijk niet alle ondernemers in Nederland helpen, zei Keijzer. "We doen wat we kunnen, maar er zijn bedrijven die dit niet gaan volhouden." Daarom roept ze op om boodschappen te doen bij winkels van lokale ondernemers. "Blijf thuis, maar je mag een ommetje maken. En als je dan een boodschap gaat halen, doe dat bij de lokale ondernemer."