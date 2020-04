CBS komt voortaan elke week met aantal faillissementen door coronacrisis

Vanaf deze week publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek wekelijks een overzicht van bedrijven die failliet zijn gegaan. Normaal gesproken doet het CBS dat elke maand, maar het statistisch bureau gaat dat vaker doen vanwege de corona-crisis en de impact daarvan op het bedrijfsleven. De nieuwe cijfers worden elke donderdag naar buiten gebracht.

In de laatste week van maart (23 tot en met 29 maart) zijn er 44 bedrijven failliet verklaard. Een week daarvoor (16 tot en met 22 maart) waren dat er 60. Die cijfers zijn nog niet heel anders dan normaal, zegt het CBS. Ter vergelijking: in de eerste 13 weken van dit jaar zijn er 767 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er 3 minder dan in dezelfde periode van 2019.

"Er zit altijd een vertraging in de cijfers", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Hier worden alleen de bedrijven meegeteld die al failliet zijn verklaard door de kantonrechter. Faillissementsaanvragen zitten daar niet bij. "De impact van het coronavirus zual je over een paar weken in de cijfers zien", zegt Van Mulligen.

Sterrenzaak

Er zijn al bedrijven die door corona het laatste zetje hebben gekregen en failliet zijn verklaard. Sterrenrestaurant Niven in Rijswijk, bijvoorbeeld, is op 1 april failliet verklaard. Tegen de Volkskrant zegt de curator dat het nog te vroeg is om te zeggen wat de oorzaak is van het faillissement, maar dat de coronamaatregelen zeker hebben meegespeeld.

Op dezelfde dag is ook een saunacomplex in Rosmalen, Wellness Centre de Thermen, failliet verklaard. "Helaas komen wij, ondanks hulp van de overheid, het coronavirus niet te boven als we realistisch de toekomst in kijken. Om deze reden sluiten wij definitief onze deuren", schrijft het bedrijf op de website.

Jarenlang vlakke trend faillissementen

Van Mulligen houdt er rekening mee dat het aantal faillissementscijfers door corona de komende tijd toeneemt. "In de horeca, de detailhandel en bij schoonheidssalons zie je dat bedrijven het echt moeilijk hebben", zegt hij.

Sinds 2017 is de trend van het aantal faillissementen redelijk vlak. In 2013 was er vanwege de economische crisis een piek, met in totaal 12 306 faillissementen. Daarna daalde het min of meer tot het niveau dat tot voor kort gebruikelijk was, rond de 3200 faillissementen per jaar.