Sterke stijging aantal nieuwe WW-uitkeringen in maart

Toen de horeca moest sluiten dacht Pais eerst nog dat hij zijn personeel kon aanhouden. "Dat hebben we toen ook aan het team verteld. De aankondiging van werktijdverkorting gaf ons houvast." Maar toen de details van de zogeheten NOW-regeling bekend werden, bleek dat zijn bedrijf daar weinig baat bij had.

"De regeling kijkt hoeveel personeel je had in januari, en vergoedt daar een deel van. Maar wij zijn net gestart en vallen dus buiten de boot", zegt Pais. "Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de steunmaatregelen?"

Toen moest hij zijn personeel vertellen dat het niet doorging. "Dat was heel pijnlijk. We hebben moeten zeggen: we krijgen toch geen steun, jullie moeten toch naar het UWV."

Niet genoeg omzetverlies

Dat soort situaties zijn terug te zien in deze cijfers, zegt Witjes van het UWV. "Er zijn heel veel bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling", zegt hij. In de eerste week kwamen al 79.000 aanvragen voor die regeling binnen.

"Maar je hebt ook bedrijven die niet genoeg omzetverlies hebben of door een andere oorzaak niet voldoen aan de voorwaarden. En er zijn ook werkgevers die liever kiezen voor zekerheid op de korte termijn en daarom nu al mensen laten gaan."

Een woordvoerder van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland laat weten dat er meer signalen binnenkomen dat bedrijven ondanks de steunmaatregelen mensen moeten ontslaan, en dat de berichten daarover toenemen.

WW niet voor iedereen

Een van de werknemers die Pais heeft ontslagen, is Max Buwalda. Hij was net aangenomen als floor manager. "We stonden in de startblokken", zegt hij. Al negen jaar werkt hij in de horeca, maar nu heeft hij een WW-uitkering.

"Het was of dit, of het bedrijf zou de crisis niet overleven. Ik had daar wel begrip voor", zegt hij. Hij heeft acht maanden recht op de WW-uitkering, opgebouwd bij zijn vorige werkgevers. "Ik heb daar wel geluk mee. Ik weet van collega's dat veel mensen daar korter recht op hebben."

Er zijn ook mensen die helemaal geen recht hebben op een WW-uitkering, maar wel hun baan zijn kwijtgeraakt. "Mensen die bijvoorbeeld niet genoeg arbeidsverleden hebben opgebouwd", zegt Witjes.

Die mensen kunnen alleen terugvallen op de reguliere bijstand, het vangnet van de sociale zekerheid. Die aanvragen lopen niet via het UWV, maar via de gemeente. Onder meer Amsterdam en Rotterdam zien op dit moment bijna een verdrievoudiging van het aantal reguliere bijstandsaanvragen.

Over de langere termijn durft Witjes geen voorspellingen te doen. "Hoe lang deze stijging doorzet hangt af van wat na 28 april weer kan en mag. Maar we zien aan het aantal aanvragen dat we nog moeten beoordelen nu al wel dat deze stijging in april doorzet."