Hoekstra: ondanks steunpakket zullen bedrijven omvallen

Zorgen over gat in de begroting

Hoekstra zei dat de schatkist dit pakket kan dragen, zelfs als er later nog een keer of zelfs nog twee keer zulke bedragen moeten worden uitgegeven om de economie te steunen.

Wel maakt hij zich zorgen over de gevolgen van de crisis voor de begroting. "Eén ding is zeker: de begroting die we op Prinsjesdag wilden presenteren kan linea recta de prullenbak in. Mijn zorg gaat over de inkomstenkant van de begroting en de economie."

"Zelfs het beste scenario gaat uit van een recessie. We hopen dat we in een V terechtkomen. Dus een korte diepe crisis en daarna een snel herstel. Maar dat is niet gegarandeerd", zei de minister.

Door zo'n recessie komt er veel minder belasting binnen bij de overheid. Hoekstra: "In sommige sectoren gaan er tientallen procenten vanaf. Dus daar zal de overheid voor moeten lenen, 45 tot 65 miljard. Gewoon om te zorgen dat we de ziekenhuizen kunnen betalen. Dat we de politieagenten en onderwijzers kunnen betalen."