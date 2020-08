Twintig weken coronacrisis: schulden, werkloosheid en miljarden steun

De werkloosheid is gestegen sinds het begin van de coronacrisis. Maar de grootste toename in werkloosheid moet nog komen, zegt Stegeman. "Dat weten we van de crisis in 2008. Toen dachten we twee jaar lang: waarom stijgt de werkloosheid nog niet? De vertraging in de economie is groter dan we vaak denken."

Die vertraging zit hem er in dit geval in dat bedrijven de schok van de lockdown vaak nog kunnen opvangen door het steunpakket, reserves, of extra leningen. Maar op een gegeven moment lukt het niet meer en vallen bedrijven om of moeten ze reorganiseren.

Vooral die extra leningen en het uitstellen van aflossingen baren Stegeman zorgen. "Op de lange termijn wordt het moeilijker voor bedrijven om winstgevend te zijn. Niet alle bedrijven kunnen dat terugbetalen. Dat leidt tot faillissementen, meer werkloosheid, minder bestedingen."

Zie hieronder hoeveel extra schuld bedrijven hebben opgebouwd en hoeveel bedrijven failliet zijn gegaan: