Reisadvies Barcelona aangepast: 'Het vakantiegevoel is wel een beetje zoek'

En dat ziet ook Annabeth Vis, die in Barcelona woont en werkt als gids. Ze verhuurt fietsen aan met name Nederlandse en Vlaamse toeristen en zet vraagtekens bij het aangepaste reisadvies. "De coronauitbraak is in de randgemeenten van Barcelona. Ik woon in het centrum van de stad en hier is eigenlijk niet zoveel aan de hand. We zitten niet binnen, we leven gewoon ons leven. Op straat draagt iedereen mondkapjes."

Vis vermoedt dat de meeste Nederlandse toeristen die nu nog in de stad zijn, snel naar huis willen reizen. "Er is te veel onzekerheid. Wat als de grenzen met Frankrijk dichtgaan of er vluchten worden geschrapt? Of als er een nieuwe lockdown komt? Bijna iedereen wil wel gewoon naar huis kunnen."

Ook voor toeristen elders in Catalonië heeft het reisadvies gevolgen, denkt Vis. "Als je ergens aan de kust verblijft zou ik me niet meteen zorgen maken. Persoonlijk zou ik goed op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen in het reisadvies en er dan ook naar luisteren."