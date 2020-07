Vakantieland van geel naar oranje? 'Aan een annuleringsverzekering heb je niets'

In Italië zijn er woonblokken in quarantaine geplaatst; een gevolg van "onverantwoord gedrag", aldus de gouverneur van de regio Veneto. In Luxemburg en Zwitserland is het aantal besmettingen gestegen, waardoor sommige maatregelen weer worden aanscherpt.

Deze landen vallen onder de zogenoemde gele gebieden; Europese landen waar Nederlanders sinds vorige maand weer naartoe mogen afreizen. Daar gelden ongeveer dezelfde risico's en regels als in Nederland. "Maar", waarschuwde premier Rutte toen hij de versoepelingen bekendmaakte, "als er ergens een grote uitbraak is, kan code geel zomaar weer oranje worden". Zoals nu gebeurt in onder meer Spanje.

En wat doe je dan?

Als het reisadvies tijdens het verblijf verandert van geel naar oranje, is het verstandig om zo snel mogelijk naar Nederland terug te keren, adviseert de overheid. Dat is niet altijd eenvoudig, omdat de kans groot is dat een land of regio op slot gaat zodra er een corona-uitbraak is.

"Daar zijn we dan ook niet te zwart-wit in. Het is niet zo dat je de volgende dag al weg moet", zegt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. "De reisverzekering blijft geldig tot het eerst mogelijke moment dat de vakantieganger naar huis kan terugkeren." Wie ondanks de risico's besluit te blijven, kan geen aanspraak meer maken op de reisverzekering.