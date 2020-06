Waakzaam zijn, maar wel verzekerd bij reis naar land met code geel

Eenmaal op reis, kan de gezondheidssituatie in een land veranderen: code geel kan weer code oranje worden. Bij een nieuwe corona-uitbraak moet je als reiziger "met eigen vervoer zo snel mogelijk naar huis, of met de luchtvaartmaatschappij of de reisorganisatie."

Weurding: "We hebben in de eerste fase samen met Buitenlandse Zaken, de ANVR, de alarmcentrales en luchtvaartorganisaties het enorme project 'bijzondere bijstand buitenland' gedraaid. Dat gaan we natuurlijk niet nog een keer doen. Mensen moeten er nu goed rekening mee houden: wordt het code oranje? Dan moet je je eigen vervoer regelen."

De directeur van het Verbond voor Verzekeraars voegt er aan toe dat de reisverzekeraar in sommige gevallen "noodzakelijk langer verblijf wel dekt tot een bepaald maximum".

Eigen verantwoordelijkheid

Het zijn vragen waar vakantiegangers deze zomer zelf over moeten beslissen. Op de persconferentie zei premier Rutte hierover: "We kunnen deze zomer op vakantie, maar niet zomaar overal en er zijn hoe dan ook onzekerheden."

Een van die onzekerheden kan zijn, dat je op reis ziek wordt. Weurding: "Als je ziek wordt, moet je je lokaal melden en bij de alarmcentrale van de betreffende reisverzekeraar. En als je moet worden opgenomen in het ziekenhuis, dan zijn de medische kosten gedekt onder de reisverzekering. Repatriëring is niet aan de orde, behalve als er een medische noodsituatie is. Dan kan de reisverzekeraar in overleg met de betreffende persoon besluiten om tot repatriëring over te gaan."

Annuleren kan niet zonder kosten

En mocht je nou geen zin meer hebben in vakantie, vanwege de coronamaatregelen en onzekerheden? Dan is kosteloos annuleren geen optie, als je al geboekt hebt. "We kennen op dit moment geen verzekeraars die nog annuleringsverzekeringen aanbieden waarin dit is meegenomen. Behalve misschien als je een verzekering hebt gesloten ruim voor de coronacrisis, dan heb je kans dat het nog in de dekking zit. Maar annuleren kan niet met de reden: ik ben nu ziek, ik kan niet weg. Dat kan dus niet."

Voor reisorganisatie Tui geldt hetzelfde principe. "Als mensen toch willen annuleren, dan worden daar kosten voor in rekening gebracht. Ze kunnen de reis wel omboeken naar een later tijdstip", aldus woordvoerder Anke van Nieuwenhuizen in het NOS Radio 1 Journaal.