Negatief reisadvies voor Kroatië, waar vermoedelijk duizenden Nederlanders zijn

Er zitten inderdaad grote verschillen tussen het aantal bevestigde infecties in alle regio's, zoals te lezen is op het coronadashboard van Kroatië. De meeste gevallen zijn vastgesteld in hoofdstad Zagreb en daarna in de havenstad Split.

In totaal zijn er in het land 4422 besmettingen geregistreerd en 123 coronapatiënten overleden. Sinds 10 juli schommelt de hoeveelheid nieuwe besmettingen dagelijks tussen de 80 en de 140. Maar de afgelopen twee dagen waren er respectievelijk 25 en 52 nieuwe gevallen.

Top 6 in Europa

Alle reisadviezen in verband met het coronavirus zijn afkomstig van het RIVM. Het rijksinstituut maakt wekelijks een update van de gezondheidsrisico's per land. Daarbij spelen het testbeleid, de betrouwbaarheid van de beschikbare statistieken en het type uitbraak een rol. Onder de streep was het risico op besmette toeristen die terugkeren naar Nederland te groot, maar er was telefonisch niemand beschikbaar die de details weet van het nieuwste advies voor Kroatië.

De RIVM-woordvoerder verwees naar data van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), want Kroatië hoort bij de top zes van Europese landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Ondanks de kleine daling van de afgelopen twee dagen.