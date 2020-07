Op vakantie in Europa? Je kunt in een regionale lockdown belanden

De maatregelen gelden ook voor de Catalaanse stad Lleida en zes kleinere gemeenten in de regio. Het Nederlandse reisadvies voor de omgeving rond Lleida is aangepast naar oranje. Dat wil zeggen dat je er eigenlijk alleen heen moet reizen als het echt noodzakelijk is. Een doorreis via de autosnelweg zonder uit te stappen kan daarom wel, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De lockdown in de regio's in Catalonië is wel minder strikt dan eerder in Spanje. Mensen mogen naar winkels en werk, sporten en samenkomen in groepen tot tien mensen. "Dit is geen huisarrest", aldus een woordvoerder van de regering in Spaanse media.