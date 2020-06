Leicester opnieuw in lockdown, oorzaak uitbraak nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de nieuwe corona-uitbraak in de Midden-Engelse stad Leicester. De bevolking moet opnieuw in een strenge lockdown nadat gisteren was gebleken dat er een groot aantal besmettingen met het coronavirus was bij gekomen, zo'n 900 in de afgelopen week.

Opvallend is dat er veel kinderen en jongeren onder de 18 zijn besmet. Daarom moeten ook de scholen vanaf donderdag dicht. Het aantal besmettingen in de afgelopen week was 135 per 100.000 inwoners. Dat is drie keer zoveel als in de plaats die na Leicester de meeste besmettingen telt en tien procent van het totale aantal de afgelopen week in het Verenigd Koninkrijk, zegt de regering. Dagelijks worden er zes tot tien mensen opgenomen in het ziekenhuis, ook dat is meer dan in andere plaatsen.

De maatregelen komen als een klap in het gezicht, zegt correspondent Tim de Wit. "Groot-Brittannië loopt ten opzichte van de rest van Europa sowieso al achter de feiten aan. Hier is het grootste deel van de economie nog gesloten." Veel van de besmettingen zijn geconstateerd in een wijk in het oosten van de stad. "Dat is een arm, dichtbevolkt deel, met grote gezinnen in kleine huizen. Daar is het moeilijk om afstand te houden."

Landelijke versoepeling

De lockdown komt enkele dagen voor de landelijke versoepeling van een aantal maatregelen, zoals het opengaan van restaurants en cafés. Dat zal dus niet gelden voor Leicester en de directe omgeving van de stad in het graafschap Leicestershire, zei minister Matt Hancock van Volksgezondheid.

Winkels die geen eerste levensbehoeften verkopen, gaan vanaf vandaag dicht, twee weken na de heropening na de landelijke uitbraak. Het zijn "moeilijke, maar noodzakelijke beslissingen" voor de bevolking van Leicester, waar zo'n 350.000 mensen wonen. Het is de strengste lokale lockdown tot nu toe in het Verenigd Koninkrijk.

"Hoe beter de regels worden nageleefd, des te eerder krijgen we het virus onder controle en kan Leicester weer terug naar de normale situatie", zei Hancock. Hij benadrukte het belang van het beperken van sociale contacten. Over twee weken wordt de situatie opnieuw bekeken.

Controleren lastig

De komende dagen worden wettelijke aanpassingen bekendgemaakt, omdat een aantal maatregelen dat is genomen een wettelijke basis vereist, zei Hancock. In sommige gevallen zal de lockdown door de politie worden afgedwongen. Wat voor situaties dat betreft, zei hij niet.

Burgemeester Peter Soulsby zegt dat hij niet veel informatie heeft gekregen van de regering, zoals over de precieze omvang van het gebied dat wordt afgesloten. Hij denkt dat het een klus wordt om de lockdown af te dwingen. "Controleren wordt lastig zolang we niet weten om welk gebied het gaat."

Groot-Brittannië telt bijna 44.000 coronadoden en is daarmee het zwaarst getroffen land in Europa.