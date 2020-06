Na brandhaard bij Duitse vleesverwerker hele regio in lockdown

De autoriteiten in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben de versoepeling van de lockdown voor inwoners van Gütersloh en omgeving teruggedraaid. De reden is de corona-uitbraak bij de vestiging van vleesverwerker Tönnies in dat gebied. In de regio Gütersloh wonen bijna 370.000 mensen.

Het is voor het eerst sinds het begin van de epidemie dat de versoepeling van lockdown in zo'n groot gebied wordt teruggedraaid. Bewoners van de regio mogen een week lang alleen met huisgenoten of één ander persoon op straat komen. Sporten in afgesloten ruimtes en culturele evenementen zijn verboden. Bioscopen, sportscholen en horeca moeten dicht. Scholen en kinderdagverblijven waren al dicht.

Vorige week werd bij de vestiging van Tönnies een corona-uitbraak vastgesteld. Zo'n 7000 mensen, medewerkers maar ook mensen van buiten die op het terrein waren geweest, moesten in quarantaine. In het slachthuis testten toen 657 medewerkers positief op het coronavirus, dat zijn er inmiddels 1550. Premier Laschet van Noordrijn-Westfalen spreekt van de grootste infectiehaard in heel Duitsland.