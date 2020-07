Economie krabbelt weer langzaam op, 'naschokken komen nog'

Omscholen is een belangrijk thema in deze crisis. Ondanks de steunmaatregelen zijn er namelijk al wel veel ontslagen gevallen. Voornamelijk in de sectoren horeca, de schoonmaak, de detailhandel en uitzendbedrijven.

"Deze crisis is een sectorcrisis", zegt Phlippen. "Het is niet zoals bij de financiële crisis die als een kaasschaaf over de hele economie ging. Nu zijn er specifieke sectoren weggevaagd, die met veel moeite proberen weer op te starten." Dat is de uitdaging voor de arbeidsmarkt: sommige mensen moeten fundamenteel ander werk gaan doen, want de banen die zijn verdwenen, komen niet gelijk terug.

Maar dat gebeurt nog niet. "Direct na de lockdown zagen we de vacatures in de horeca min of meer naar nul terugvallen, en tegelijkertijd zagen we op internet steeds meer mensen zoeken naar vacatures in de horeca, die er dus niet zijn", zegt Phlippen. Dit kun je ook zien in de grafiek hieronder op de laatste pagina.

Zie hieronder hoeveel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt sinds de coronacrisis, en waar op dit moment nog vacatures zijn: