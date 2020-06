Aantal nieuwe WW-uitkeringen stijgt minder hard, maar 'piek komt nog'

In mei klopten weliswaar minder mensen bij het UWV aan voor een nieuwe WW-uitkering, maar nog steeds waren het er meer dan vóór de corona-uitbraak. Daarmee is het totaal aantal mensen met WW gestegen naar 301.000. "Normaal gesproken daalt het totale aantal mensen met een werkloosheidsuitkering in mei, vanwege het feit dat mensen met seizoenswerk in deze maand weer een baan vinden", zegt Witjes. "We zien dus zeker een corona-effect in de cijfers."

Jongeren

Relatief veel jongeren zijn de afgelopen maanden in de WW terechtgekomen. Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering verdrievoudigd. In mei kregen ruim 31.000 jongeren een WW-uitkering, in februari waren dat er nog zo'n 11.000.

"Het is het topje van de ijsberg van de jeugdwerkloosheid van dit moment", zegt Witjes. In deze cijfers zitten namelijk alleen de jongeren die genoeg rechten hebben opgebouwd voor een WW-uitkering.

"De bofkonten", zegt Josine Strörman, coördinator bij het Jongeren Informatie Punt Rotterdam (JIP). Daar kunnen jongeren gratis advies en informatie krijgen. Bij het JIP merken ze ook dat de jeugdwerkloosheid toeneemt. "Er zijn jongeren die wij begeleiden die hun uren of hun werk zijn kwijtgeraakt. Heel soms komen ze in de WW terecht, maar de meesten niet. Die kunnen alleen terugvallen op de bijstand."

'Het is spannend'

Een van de jongeren die begeleid wordt door het JIP is Hassan (25). Hij wil liever alleen bij zijn voornaam genoemd worden. Hassan werkte bij een supermarkt op een station, naast de opleiding die hij volgt voor interieurontwerper, maar werd afgelopen maand ontslagen. "Mijn baas zei dat het kwam doordat ik te laat terugkwam na mijn pauze, maar er zijn meerdere collega's ontslagen en het was ook een stuk rustiger op het station de laatste tijd."

Hassan heeft inmiddels een WW-uitkering aangevraagd, daar had hij genoeg rechten voor opgebouwd. "Ik ben veel aan het solliciteren bij bedrijven waar ik als interieurontwerper aan de slag zou kunnen", zegt hij. Volgend schooljaar gaat hij een BBL-traject doen, waarbij hij vier dagen werkt en één dag les krijgt. "Het is dus belangrijk dat ik voor die tijd een baan vind, maar ik heb nog niks teruggehoord. Het is spannend, ik wacht af."

Kalmte voor de storm

De verwachtingen voor de arbeidsmarkt in de komende tijd zijn niet positief. Eerder deze week kwam het CPB met de juniraming. Het instituut verwacht dat de werkloosheid in 2021 is verdubbeld.

"Het zijn nu vooral de mensen met een flexcontract die als eerste hun baan kwijtraken", zegt Witjes. "Maar op een gegeven moment gaan we ook zien dat mensen met een vast contract werkloos raken omdat bedrijven gaan reorganiseren." De NOW-regeling, waarmee bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen, loopt in oktober af.

"De komende maanden zullen relatief kalm zijn, maar dat is misschien wel kalmte voor de storm. We kunnen echt nog niet zeggen dat de piek al geweest is."