Komt er een derde steunronde? Kabinet neemt eind augustus besluit

Minister Koolmees van Sociale Zaken sluit niet uit dat er een derde steunronde komt voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Maar het kabinet kan pas eind augustus beslissen of zo'n steunronde nodig is, zei Koolmees na een debat in de Kamer tegen de NOS.

Bedrijven met minimaal 20 procent omzetverlies kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zodat ze hun personeel kunnen doorbetalen.

De regeling loopt tot 1 oktober. Duidelijk is dat de economische crisis dan niet zomaar voorbij is. "Er is veel onzekerheid over het verloop van het virus en de stand van de economie" zegt Koolmees. "In augustus krijgen we de cijfers van het CPB (Centraal Planbureau). Dan kunnen we een betere inschatting maken over de noodzaak van een derde steunronde".

Ondertussen kijkt het kabinet samen met de sociale partners (vakbonden en werkgevers) hoe de gevolgen van de crisis verder opgevangen kunnen worden door mensen aan nieuw werk te helpen of om te scholen. Dat overleg loopt ook in de zomermaanden door. Op de vraag of het om een soort "coronaproof" sociaal akkoord gaat wil Koolmees niet vooruitlopen. "De eerste besprekingen zijn net gestart."

Steun vooral naar MKB

Koolmees maakte in de Kamer bekend dat tot 12 juni 140.000 bedrijven steun kregen via de NOW-regeling. Het gaat gemiddeld om de loonkosten voor 2,5 werknemers; er was een bedrag van 9,8 miljard mee gemoeid. Dat geld is volgens de bewindsman voor 90 procent naar kleine en middelgrote bedrijven gegaan.

Koolmees kreeg vragen over het tweede steunpakket, bijvoorbeeld over de positie van zzp'ers en flexwerkers. Een aantal oppositiepartijen wil dat de partnertoets voor de zelfstandigen verdwijnt. Zzp'ers kunnen volgens hen in een diep gat vallen als het inkomen van de partner vanaf 1 juli gaat mee tellen.

Coalitiepartij D66 ziet dat probleem ook en vroeg het kabinet om een tussenoplossing. GroenLinks diende een motie in om de TOZO-regeling voor zelfstandigen in dezelfde vorm per 1 juli te verlengen. De Kamer moet hier nog over stemmen.

De PvdA wilde ook van Koolmees weten of het verlengen van de periode waarin iemand recht heeft op WW een oplossing kan bieden in de crisis, maar dat is volgens Koolmees technisch niet mogelijk.