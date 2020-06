Forse bezuinigingen bij NS: 2300 arbeidsplaatsen op de tocht

Bij de NS staan de komende jaren 2300 arbeidsplaatsen op de tocht. Dat staat in toekomstplannen die vanmiddag met het personeel zijn gedeeld. Door het coronavirus en het daardoor teruggelopen aantal reizigers staat de grootste spoorvervoerder van Nederland voor een bezuiniging van 1,4 miljard euro.

Volgens de NS gaat het om arbeidsplaatsen in alle takken van het bedrijf: op het hoofdkantoor, in werkplaatsen, de stations en in de treinen. De vervoerder hoopt vooral door natuurlijk verloop in te krimpen. Zo gaan in dezelfde periode (tot 2025) ongeveer 2500 medewerkers met pensioen. Alle NS-medewerkers met een vast contract mogen blijven, maar sommigen worden wellicht omgeschoold. Daarnaast levert de top van het bedrijf 10 procent van het salaris in.

Hoe de bezuinigingen precies worden ingevuld is nog niet duidelijk, daar wordt nog over nagedacht. De grootste klappen lijken te vallen op het hoofdkantoor, daar gaan mogelijk 1000 arbeidsplaatsen verloren. Ook het personeel op de trein wordt niet ontzien: daar verwacht de NS tussen de 400 en 500 conducteurs minder nodig te hebben in de toekomst. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk dat langere treinen het in de toekomst moeten doen met minder conducteurs. De rol van de conducteur verandert ook, zegt de NS, in een meer serviceverlenende functie.

Vakbonden

Vandaag zijn de bezuinigingsplannen met de 20.000 medewerkers van de NS gedeeld. Komende tijd worden ze uitgewerkt en aan de vakbonden voorgelegd. Die peilen bij de leden of ze over de plannen in gesprek mogen met de vervoerder. Juridisch gezien kan de NS de plannen ook doorzetten zonder overleg met de bonden. Maar die hebben al aangegeven dat er dan een reële kans is op stakingen.

De Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) wil nog niet veel kwijt over de plannen, omdat ze die eerst willen voorleggen aan de leden. Wel zegt VVMC-bestuurder Wim Eilert: "De fantastische cijfers die de NS voor de coronacrisis had, waren voor een groot deel te danken aan het personeel buiten en op de treinen. Als je straks na corona terug wil naar die cijfers, heb je die mensen hard nodig. Daar moet NS goed over nadenken."

Overheidssteun

De NS denkt tot 2025 bijna 5 miljard euro omzetverlies te lijden als gevolg van de coronacrisis. Nu veel mensen thuiswerken en de economie komende tijd lijkt te krimpen, nemen zeker tot diep in 2021 aanzienlijk minder mensen de trein, denkt de NS.

Het kabinet maakte eerder bekend 1,5 miljard euro uit te trekken voor de hele ov-sector, als compensatie voor de teruggelopen reizigersaantallen. Maar dat is voor de NS dus niet voldoende.

Afgelopen maanden was het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen toegankelijk. Vanaf 1 juli geldt die regel niet meer, en is iedereen weer welkom. Het dragen van mondkapjes blijft wel verplicht.