KLM-topman Elbers: eind juli meer duidelijk over personele gevolgen

Een positieve en tegelijkertijd moeilijke boodschap. Zo omschrijft KLM-topman Pieter Elbers in een eerste reactie het steunpakket van het kabinet voor zijn concern. Het is de bedoeling dat de eerste "contouren" van de personele gevolgen voor KLM eind volgende maand duidelijk worden. Er verdwijnen banen, maar hoeveel is nog niet duidelijk.

Elbers zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de steun die zijn onderneming krijgt betekent dat KLM'ers moeten inleveren. "Onze verwachtingen voor volgend jaar zijn dat we ook nog fors minder zullen vliegen dan dat we dat voor corona deden", zei de topman.

"Dat betekent uiteindelijk dat je - hoe vervelend ook - de omvang van je bedrijf moet aanpassen. Ons doel is zoveel mogelijk baanbehoud."

Duizenden banen op de tocht

Vervolgens zal het nog tot oktober duren tot het herstructureringsplan van de onderneming helemaal klaar is. KLM zal hier samen met de bonden naar kijken. Mogelijk staan er duizenden banen op de tocht.

KLM verwacht dat het in augustus op 90 procent van de Europese bestemmingen weer zal vliegen, maar nog lang niet op de maximale capaciteit. Die blijft steken op 30 procent. "We moeten van ver komen, we hebben dit nog nooit in de luchtvaart meegemaakt", zei Elbers.

Steunpakket

Het kabinet maakte vanochtend bekend dat KLM 3,4 miljard euro aan steun krijgt. 1 miljard hiervan komt in de vorm van een lening van de overheid, de rest van het bedrag (2,4 miljard euro) komt in de vorm van een garantie. Hierover heeft het luchtvaartconcern zelf afspraken gemaakt met elf banken.

KLM heeft het steunpakket nodig om de coronacrisis te overleven. Aan het geld zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet het aantal nachtvluchten worden teruggebracht met 20 procent.