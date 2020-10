Tweede golf werkt door in de economie. 'We hebben perspectief nodig'

"We hebben perspectief nodig", zegt Lukkezen. "Economie is verwachtingen, en die verwachtingen moeten gemanaged worden." Het kabinet moet volgens hem explicieter aangeven wat voor soort maatregelen onder welke omstandigheden worden ingezet. "Breng scenario's naar voren, en zeg wat voor maatregelen je in verschillende scenario's inzet. Dan kun je wat onzekerheid uit de markt wegnemen en help je de investeringen weer op gang."

Contactbeperkende maatregelen zijn overigens niet per definitie slechter voor de economie dan niks doen, zei het IMF afgelopen week. Het is het belangrijkste dat het virus onder controle is, anders kunnen economieën überhaupt niet goed herstellen, schreven ze in hun onderzoek.

Stoppen

Hoewel bedrijven hard geraakt worden door de crisis, gaan er weinig bedrijven failliet. Dat kun je in de grafiek hieronder zien. Door het massale steunpakket houden bedrijven het vaak nog vol. Maar minister Hoekstra waarschuwde er al aan het begin van de coronacrisis voor: niet alle bedrijven gaan dit redden.

Zie hier hoeveel bedrijven er dit jaar failliet zijn gegaan ten opzichte van vorig jaar, en hoeveel bedrijven gestopt zijn: