5000 banen geschrapt bij KLM: 'Wees open en eerlijk naar personeel'

In een uitgebreide column van zo'n zes pagina's en ruim 2500 woorden lichtte KLM-topman Elbers vanochtend het schrappen van zo'n 5000 banen in de komende jaren toe.

Vanochtend maakte het luchtvaartbedrijf die rigoureuze reorganisatie wereldkundig. Het is volgens Elbers een noodzakelijk besluit om de toekomst van het concern veilig te stellen, "in de grootste crisis - in vredestijd - in de geschiedenis van de luchtvaart en voor onze KLM".

De topman haalt in het slot van zijn column zelfs passages aan van het lied All At Once van de Amerikaanse band The Fray, om te benadrukken hoe zwaar het besluit hem valt. "Sometimes the hardest thing and the right thing are the same", schrijft Elbers.