KLM: tot 5000 banen verloren in komende jaren door coronacrisis

KLM schrapt vanwege de coronacrisis de komende jaren in totaal tussen de 4500 en 5000 banen. Dat maakte het bedrijf vanochtend bekend.

In een persbericht schrijft KLM dat er ingekrompen zal worden door onder meer tijdelijke contracten niet te verlengen (1500 fte), een vrijwillige vertrekregeling (2000 fte) en het bedrijf gokt op natuurlijk verloop (zeker 500 fte per jaar in 2020 en 2021).

Gisteravond lekte nieuws over het verdwijnen van zeker 1100 banen al uit, bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Daarin maakte de luchtvaartmaatschappij bekend dat het verlies in het tweede kwartaal verder is gegroeid naar 493 miljoen euro. De omzet daalde met 75 procent. Verder verwacht het concern 1,6 miljard euro te moeten terugbetalen aan consumenten vanwege geannuleerde vliegreizen.

"Er is in de afgelopen maanden al ontzettend veel gedaan om de omvang van het bedrijf aan te passen aan de nieuwe realiteit. Helaas is dat nog niet voldoende en moet er zo snel mogelijk meer gebeuren om de toekomst van KLM veilig te stellen", zegt KLM-topman Elbers in een toelichting op het besluit.