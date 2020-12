DNB: nu hard ingrijpen betekent straks sneller groeien

Schade van de tweede golf

De toezichthouder denkt dat de economie op dit moment, in het vierde kwartaal, weer krimpt, vanwege de strengere maatregelen die al in de tweede golf werden genomen. Maar de schade is kleiner dan in de eerste golf in het voorjaar, toen de beperkende maatregelen voor het eerst golden: zo'n 30 procent, berekende DNB aan de hand van pintransacties en gegevens over hoeveel mensen op straat zijn.

Dat komt doordat de maatregelen minder streng zijn. Zo zijn musea en bioscopen niet aldoor gesloten geweest. Wat ook een rol speelt is de coronasituatie in andere delen van de wereld. Doordat de tweede golf niet overal zo heftig is, wordt de wereldhandel minder geraakt dan tijdens het voorjaar, toen het virus wereldwijd uitbrak.

Zelfs in de horeca, die gedwongen dicht is, is de klap dit keer minder hard, zegt DNB. "Dit komt waarschijnlijk doordat de horecabedrijven deze keer eerder zijn begonnen met alternatieve verkoopkanalen, zoals bezorgen en afhalen."

Toch adviseert DNB dus niet tegen strengere maatregelen. Op de lange termijn kan dat beter zijn voor de economie.