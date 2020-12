Coronacrisis-denktank waarschuwt: voorkom een verloren generatie

Werkgevers en de overheid moeten voorkomen dat kwetsbare groepen door de coronacrisis een achterstand oplopen op de arbeidsmarkt. Daarvoor waarschuwt de Denktank Coronacrisis, waarin onder meer werknemers en werkgevers nadenken over hoe ze de negatieve gevolgen van de crisis kunnen beperken. Het is een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Volgens de denktank is het gevaar dat de overheid vooral mensen helpt die op dit moment hun baan dreigen te verliezen of werkloos zijn, maar intussen de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt vergeet. Het gaat onder meer om mensen met een arbeidsbeperking, kwetsbare zzp'ers, statushouders en langdurig werklozen. "Dit is eigenlijk een waarschuwing aan de hele samenleving om extra op deze groepen te letten", zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Zorgen over jongeren

Ook over de positie van jongeren zijn er zorgen. Het Centraal Planbureau voorspelt dat volgend jaar 9 tot 20 procent van hen zonder werk zit. "We zijn ontzettend bang dat deze generatie een verloren generatie wordt en dat moeten we echt niet willen", zegt Hamer. "Zorg er daarom voor dat ze bovenaan het lijstje staan om aan het werk te komen."

De denktank heeft verschillende ideeën om jongeren sneller aan het werk te krijgen. Zo zou de overheid een loonkostenvoordeel kunnen instellen voor werkgevers die jongeren aannemen. Ook zouden jongeren gestimuleerd kunnen worden om langer door te studeren of terug de studiebanken in te gaan.

"Kijk naar wat je al geleerd hebt en bij welke beroepen er blijvend kans op de arbeidsmarkt is", geeft Hamer als advies aan jongeren. "Zorg dat je je daarin bijschoolt. We hebben straks heel veel mensen in de techniek en zorg nodig, dus kijk goed naar die beroepen."

Dashboard maken

De denktank adviseert verder om een dashboard voor kwetsbare groepen te maken, om in kaart te brengen hoe het specifieke groepen vergaat op de arbeidsmarkt en of de steunpakketten voor hen goed werken. Op basis daarvan kan beter bepaald worden wie welke hulp nodig heeft.

Oplossingen waar de denktank aan denkt, zijn bijvoorbeeld het aanpassen van de thuiswerkplek van iemand met een arbeidsbeperking of blijvende Nederlandse taallessen voor statushouders. Ook het streven naar meer diversiteit in organisaties moet niet ondersneeuwen door de crisis, waarschuwt de denktank.