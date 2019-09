Dit zijn de concrete plannen (en plannetjes) van Prinsjesdag

Eerst de Troonrede en daarna de Miljoenennota; in totaal levert deze Prinsjesdag tientallen maatregelen, ideeën, plannen en plannetjes op. In dit artikel staan de belangrijkste op een rij.

Allereerst wat algemene voorspellingen voor volgend jaar: de economie groeit 1,5 procent (dit jaar 1,8), de cao-lonen groeien 2,5 procent. De werkloosheid komt op 3,5 procent.

Voor het vijfde jaar op rij wordt er een begrotingsoverschot verwacht; er komt meer geld binnen dan er wordt uitgegeven 305,5 miljard euro tegenover 302,1.

Koopkracht

Mensen hebben meer te besteden volgend jaar: 2,1 procent extra om precies te zijn, althans gemiddeld. Het meest profiteren mensen met een baan (2,4 procent). Mensen met een uitkering of pensioen gaan er minder op vooruit: ruim 1 procent.

De koopkracht aanpassen doet de regering als volgt: de arbeidskorting, de algemene heffingskorting en de zorgtoeslag gaan omhoog, de inkomstenbelasting wordt verlaagd. In totaal komt dat neer op een lastenverlichting van 3 miljard euro.

Maar ook al behoor je tot de (populaire) middengroepen, reken je nog niet rijk: voorspellingen zijn de afgelopen jaren niet altijd uitgekomen en ze gaan over gemiddelden. Voor individuen zijn het vooral persoonlijke omstandigheden (zoals gezinsuitbreiding of promotie) die de het inkomen beïnvloeden. In de woorden van de koning: "Geen enkel leven voegt zich naar de mediaan van een statistisch model."

Wonen

Meer mensen moeten een betaalbaar huis kunnen krijgen, vooral starters en - daar zijn ze weer - mensen met een middeninkomen. Om een impuls te geven aan de woningmarkt komt er een korting op de verhuurdersheffing voor corporaties die meer woningen bouwen. Dat kost een miljard. En het kabinet trekt ook een miljard uit voor een subsidieregeling voor gemeenten die inzetten op nieuwbouw.

Met de maatregelen moeten jaarlijks 75.000 woningen worden gebouwd.

Het kabinet wil niet alleen meer bouwen, maar verhoogt ook de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Daardoor krijgen meer gezinnen recht op zo'n woning. De grens voor deze middeninkomens gaat van ruim 38.000 naar 42.000 euro. Die van eenpersoonshuishoudens wordt dan juist wat verlaagd naar 35.000 euro, om hun kansen niet te verkleinen.

Zorg en gezondheid

Een belangrijke vraag elk jaar: wat doet de zorgpremie? Hoewel het kabinet er niet over gaat (verzekeraars bepalen hun eigen premie), staat er wel een voorspelling in de miljoenennota: 118,50 euro per maand is de basispremie volgend jaar. Dat is zo'n 3 euro meer dan de huidige premie. Het eigen risico blijft 385 euro.

Ter compensatie gaat voor lagere inkomens de zorgtoeslag omhoog: voor alleenstaanden met 67 euro per jaar, voor gezinnen met 95 euro.

Omwille van de gezondheid gaan de accijnzen op tabak verder omhoog, zijn sigaretten niet meer zichtbaar in supermarkten en worden schoolterreinen, kinderboerderijen en kinderopvanglocaties rookvrij. Verder belooft het kabinet voor de volgende zomer met meer plannen te komen voor "een toekomstbestendige zorg".

Doelstelling van het ministerie van Volksgezondheid is om in 2030 minstens de helft van alle zorg in de eigen leefomgeving van mensen te organiseren, samen met het netwerk van die mensen.

Infrastructuur

Bijna 3 miljard gaat naar aanleg, beheer en onderhoud van wegen. Dit betekent volgens het kabinet niet dat onze lucht ook viezer wordt. Er is namelijk 50 miljoen euro beschikbaar om de luchtkwaliteit te verbeteren. En als je elektrisch rijdt, hoef je niet te vrezen voor 'laadstress'; er komen de komende jaren 1,8 miljoen laadpunten bij.

Iets minder dan het geld voor de wegen gaat er naar het spoor: 2,6 miljard euro, vooral om meer treinen te laten rijden. En de fiets krijgt aandacht. "Het geheime wapen tegen de drukte", zo noemt het ministerie van Infrastructuur de tweewieler. Meer (snel)fietspaden, stallingen en de aanschaf van een beetje een knappe fiets wordt makkelijker door een leaseregeling.

De koning schetste een beeld van de kabinetsplannen, hieronder een samenvatting van de Troonrede: