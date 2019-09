Waarom de mensen in het midden (weer) populair zijn in politiek Den Haag

Die correctie wordt duidelijk zichtbaar in de koopkrachtplaatjes die zijn gelekt in aanloop naar Prinsjesdag. Die pakken namelijk het beste uit voor de middeninkomens. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld gesproken over het afschaffen van het leenstelsel, over het stimuleren van de woningmarkt en over meer zekerheid op de arbeidsmarkt.

Nu het economisch beter gaat, is het midden dus aan de beurt. "Wat de politiek nu doet, noem ik de herontdekking van de middengroepen", zegt onderzoeker Godfried Engbersen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een onafhankelijk adviesorgaan.

Hard trappen

De onderzoeker benadrukt dat het midden niet één groep is. "Het kwetsbare deel heeft echt te maken met inkomensdaling of met verlies van een baan. En het stabiele midden daarboven is weerbaar, maar de vanzelfsprekendheid dat het alsmaar beter gaat is ook daar verdwenen."

Volgens de WRR moeten de middengroepen meer doen dan vroeger om hun levensstandaard te behouden. "Zij moeten hard blijven trappen om niet om te vallen of achterop te raken", schreef de raad twee jaar geleden. Engbersen: "De politiek probeert die zorgen te adresseren."