VVD stelt vrijheid van onderwijs ter discussie

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kan zich voorstellen dat de vrijheid van onderwijs, zoals die geldt in Nederland, wordt beperkt. In een discussiestuk over de koers van zijn partij schrijft Dijkhoff dat er ingegrepen moet worden als er salafistische scholen worden opgericht met een beroep op die vrijheid van onderwijs.

"Als de vrijheid van onderwijs als ongewenst neveneffect heeft dat er scholen worden opgericht die dienstbaar zijn aan segregatie en het in stand houden van parallelle samenlevingen, moeten we dat stoppen."

In een interview met de Telegraaf voegt Dijkhoff daar aan toe: "We moeten op zoek naar een oplossing en daarbij is geen taboe. We moeten de angst laten varen om bij artikel 23 (de vrijheid van onderwijs, red.) in de buurt te komen."

Coalitiegenoten

De tweede man van de VVD strijkt daarmee zijn coalitiegenoten CDA en ChristenUnie tegen de haren in. Die partijen staan pal voor de vrijheid van onderwijs. Op basis van dat grondwetsartikel worden ook christelijke scholen, net als openbare scholen, door de overheid gefinancierd.

Maar volgens Dijkhoff moeten we kijken naar aanpassing van artikel 23, of het ondergeschikt maken aan het non-discriminatiebeginsel uit artikel 1 van de grondwet. Hij waarschuwt zijn christelijke coalitiegenoten: "Als je het nu niet aanpast, zul je de komende jaren anders wel eens rigoureuze stappen kunnen zien", zegt Dijkhoff in de krant. Het komt volgens hem neer op een laatste kans voor artikel 23.

Aanleiding voor de uitspraken van Dijkhoff zijn de problemen rond het Cornelius Hagalyceum in Amsterdam. Volgens de AIVD is die school in de greep van salafistische bestuurders.