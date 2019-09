Kabinet bereidt 'onorthodoxe' maatregelen tegen woningtekort voor

Het kabinet wil een miljard euro uittrekken voor subsidies aan gemeenten die nieuwbouwprojecten beginnen. Verder komt er een miljard beschikbaar voor fiscale kortingen voor woningcorporaties die nieuwbouw plegen.

Eerder was al uitgelekt dat het kabinet miljarden extra wil besteden om de woningmarkt te stimuleren en ingewijden bevestigen nu een bericht uit de Volkskrant over de 'onorthodoxe' manier waarop dat gaat gebeuren. De verdere details worden bekendgemaakt op Prinsjesdag.

Het kabinet is ook van plan de verhuurdersheffing te verlagen, de belasting die woningcorporaties moeten betalen voor sociale huurwoningen. Verder denkt het na over het schrappen van de overdrachtsbelasting voor starters en het extra belasten van huisbazen. Maar of die laatste twee ingrepen echt worden gedaan, hangt er ook van af of de Belastingdienst die maatregelen op korte termijn kan uitvoeren.

Hypotheekrenteaftrek

Haagse bronnen bevestigen ook dat de coalitie verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek heeft bekeken, maar dat daar nu niets aan verandert.

Algemeen wordt het tekort aan woningen als een van de grootste problemen van deze tijd gezien. Dat probleem is nog urgenter geworden na de uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof. Gisteren klaagden wethouders in Den Haag en Eindhoven dat de woningbouw ernstig in de knel komt en dat er snel iets moet gebeuren.

Het kabinet sprak eerder de doelstelling uit dat er 75.000 woningen per jaar bij moeten komen.