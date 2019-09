Woningbouw in Den Haag en Eindhoven in de knel door stikstofregels

De woningbouw in Eindhoven en Den Haag komt ernstig in de knel door regels rond de uitstoot van stikstof. Dat zeggen bestuurders in die steden. Ook in politiek Den Haag zijn de zorgen over deze twee steden groot, want er moeten daar veel woningen worden gebouwd.

De problemen zijn een gevolg van de eerdere uitspraak van de Raad van State (RvS), de hoogste bestuursrechter, over de beperking van de stikstof-uitstoot.

In Den Haag worden alle projecten opnieuw tegen het licht gehouden, zegt VVD-wethouder Revis. "Met afstel of uitstel als gevolg. Ik maak mij grote zorgen." Ook in Eindhoven staan plannen "onder druk" en projecten "on hold". Wethouder Torunoglu (PvdA): "Wij hebben heel snel duidelijkheid nodig over hoe het verder moet".

Steden omringd door natuur

Door hun specifieke ligging zijn de problemen in Eindhoven en Den Haag extra groot: beide steden zijn omringd door natuur. Daardoor komt vrijwel ieder project dat van start gaat in de knel.

Minister Ollongren sprak eerder af dat er 75.000 woningen per jaar bij moeten komen om het woningtekort in ons land terug te dringen. De vraag is of dat op deze manier haalbaar is, zegt Revis.

Uit een rondgang van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dat naast Eindhoven en Den Haag veel andere plaatsen ook in de knel denken te komen.