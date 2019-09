Maximumsnelheid A1, A2, A28 en A50 aan banden door stikstofvonnis

De maximumsnelheid op drie snelwegen op de Veluwe gaat omlaag en op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht gaat de voorgenomen snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur overdag niet door. Het besluit is een direct gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State, meldt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur.

De overheid wilde de snelheid op de A2 in de Randstad verhogen naar 130 kilometer per uur, de hele dag. Nu mag daar overdag 100 en 's avonds en 's nachts 130 gereden worden. Rijkswaterstaat wilde dat gelijktrekken en had daarvoor al stiller asfalt aangelegd op een deel van het traject. In de buurt van de snelweg tussen Maarssen en Holendrecht ligt een Natura 2000-gebied.

Snelheid op Veluwe omlaag

Op de A1 tussen Barneveld en Beekbergen, de A28 tussen Strand Nulde en knooppunt Hattemerbroek en op de A50 tussen knooppunt Beekbergen en de aansluiting Epe gaat de maximumsnelheid omlaag, van 130 naar 120 kilometer per uur. Van Nieuwenhuizen meldt dat dat uiterlijk 1 oktober geregeld moet zijn.

Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State, op 29 mei, mag de overheid niet langer besluiten nemen die leiden tot meer uitstoot van stikstof bij natuurgebieden. Dat heeft onder meer gevolgen voor de bouw en voor snelheidsverhogingen op snelwegen.