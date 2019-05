Defensie, klimaat en zorg profiteren van meevaller kabinet

Tot aan de lippen

In 2015 kwam de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen. Sindsdien is het aantal jongeren dat er gebruik van maakt flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren het er in 2018 428.000. Dat is 8000 meer dan het jaar ervoor. Onder jeugdzorg vallen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Eerder dit jaar dreigden de Nederlandse gemeenten hun taken in de jeugdzorg aan het Rijk terug te geven, omdat het kabinet volgens hen te weinig geld beschikbaar stelt om die taken goed uit te voeren. Vicevoorzitter Bruls van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei in het NOS Radio 1 Journaal dat het water tot aan de lippen was gestegen.

Minister De Jonge van Volksgezondheid erkende de problemen en zei met het kabinet naar extra geld te gaan kijken. In een toelichting op de voorjaarsnota vandaag zegt De Jonge dat het goed is dat meer kinderen nu eerder in beeld zijn bij jeugdzorg, maar dat gemeenten daarom ook tegemoetgekomen moeten worden met extra geld.

Een deel van het geld is ook bedoeld voor psychisch hulp in de buurt. Uitgangspunt is dat niet alle jongeren in een instelling hulp behoeven, maar soms ook met ondersteuning in de buurt geholpen zijn.