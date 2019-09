Kabinet trekt 95 miljoen extra uit voor rechtspraak

Er gaat zo'n 95 miljoen extra naar de rechtspraak, staat in de Miljoenennota. De financiële tekorten zullen daarmee worden opgelost, zegt het kabinet.

"Onze rechtspraak piept en kraakt", schrijft minister Dekker in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. "Dat kan zo niet langer. Met deze extra investering kan de rechtspraak weer zwarte cijfers schrijven."

Het geld dat het rijk geeft, hangt niet langer af van hoeveel zaken de rechtbanken behandelen. Die hebben de afgelopen jaren minder zaken voorgelegd gekregen en daardoor ook minder inkomsten. Ook zijn de zaken zwaarder geworden, waardoor ze vaak langer duren.

Digitalisering

Naast het op orde krijgen van de financiën wordt de komende jaren verder geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering. Ook het wegwerken van achterstanden, krijgt hoge prioriteit.

De digitalisering van de rechtspraak gaat door, net als experimenten met bijvoorbeeld de wijkrechter en de schuldenrechter. Ook komen er volgens het kabinet "betere" vergoedingen voor rechtsbijstand, iets waar nu veel klachten over zijn uit de advocatuur.

'Irritatie spat uit m'n aderen'

De Raad voor de rechtspraak is blij met het extra geld. "We kunnen eindelijk weer investeren in onze organisatie", zegt voorzitter Henk Naves. "We gaan energie steken in meer toegankelijke rechtspraak, digitalisering en laagdrempelige voorzieningen voor conflictoplossing, zoals de buurtrechter en de wijkrechtbank."

De Vereniging van Strafrechtadvocaten reageert woedend op de plannen. "De irritatie spat uit m'n aderen. Ik schaam me voor het kabinet van mijn eigen land", zegt voorzitter Jeroen Soeteman. "Het geld voor de rechtspraak is absoluut noodzakelijk. Maar dat er zo veel geld extra komt, maar niet voor de sociale advocatuur, is beschamend."

Ongelijkheid

Volgens Soeteman gaat dit zichtbare consequenties hebben. "In deze economische tijden waar alle partijen geld krijgen, vergroot dit de ongelijkheid in de maatschappij en in de rechtszaal. Maar waar ik me vooral aan stoor is dat dit een hele bewust keuze is van het kabinet."

De vereniging laat het er niet bij zitten. "De minister laat de burger in de kou staan. Dus dat we iets gaan doen, is zeker. Maar wat precies, daar gaan we nog even over nadenken."

In 2024 moet er een heel nieuw vergoedingenstelsel zijn.