Geen belasting meer op spaargeld tot 440.000 euro vanaf 2022

Mensen die minder dan 440.000 euro spaargeld hebben gaan daar vanaf 2022 veel minder of zelfs helemaal geen belasting meer over betalen. Ze worden dan aangeslagen op basis van het werkelijke rendement.

Voor bijna anderhalf miljoen spaarders met meer dan de vrijgestelde 30.000 euro op de bank betekent dit een groot belastingvoordeel en een einde aan een oneerlijke bepaling in het belastingstelsel. Want nu rekent de Belastingdienst met een vooraf vastgesteld fictief rendement. Dat loopt trapsgewijs op. Zo wordt tot een bedrag van ruim 70.000 euro uitgegaan van een kleine 2 procent rendement. In werkelijkheid ligt de spaarrente al jaren aanzienlijk lager. Sommige banken geven zelfs helemaal geen rente meer op een spaartegoed.

Onrechtvaardig

In de praktijk komt het er zelfs op neer dat veel mensen geen vermogensbelasting meer hoeven te betalen, verwacht staatssecretaris Snel van Financiën. "Dit wordt misschien wel de grootste wijziging in de inkomstenbelasting sinds 2001", zegt hij.

Snel: "Veel spaarders in Nederland vinden het nu onrechtvaardig dat zij belasting betalen. Dit begrijp ik." De te hoge fictieve rente is ooit gebaseerd op rendement uit sparen en beleggen, terwijl sparen op dit moment bijna niets oplevert. Dat gaat dus veranderen, de Belastingdienst gaat kijken naar wat iemand echt met zijn spaargeld, aandelen en andere beleggingen heeft verdiend.

Beleggers gaan door de nieuwe regeling dus meer of minder belasting betalen, afhankelijk van hun echte resultaat. Maar ook spaarders kunnen weer een aanslag verwachten als de rente op spaargeld in de toekomst omhoog gaat.

Hoge Raad

De Hoge Raad bepaalde in juni dat de belasting op vermogen oneerlijk was voor spaarders. Die zaak was aangespannen door de Bond van Belastingbetalers. De uitspraak betekent dat veel burgers bezwaar kunnen maken tegen belastingaanslagen van de afgelopen jaren.

Het kabinet had al aangegeven het systeem eerlijker te willen maken. Door problemen bij de Belastingdienst kan de nu aangekondigde wijziging pas per 1 januari 2022 ingaan.