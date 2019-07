Iran: gesprekken in Wenen over redden atoomakkoord "constructief"

De gesprekken in Wenen over het redden van het atoomakkoord tussen Iran en andere landen zijn constructief verlopen, zegt de Iraanse vertegenwoordiger. Wel moet Europa er alles aan doen om de zwaar getroffen Iraanse economie tegen Amerikaanse sancties te beschermen, anders gaat het land volgens vertegenwoordiger Abbas Araqchi verder met het schenden van de in het akkoord afgesproken voorwaarden.

Het akkoord staat onder zware druk na het besluit van de Amerikaanse president Trump vorig jaar om eruit te stappen en nieuwe sancties in te stellen. Hij deed dat volgens de, inmiddels opgestapte, Britse ambassadeur in Washington om zijn voorganger Obama te pesten. De andere ondertekenaars van het akkoord, Rusland, China, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittanniƫ en de EU, hebben Trumps besluit veroordeeld en willen het akkoord redden.

De Chinese delegatie zegt dat iedereen zich in Wenen opnieuw heeft gecommitteerd aan het implementeren van het akkoord. Ook hebben de deelnemers unaniem de door Trump genomen stap veroordeeld. De Europese onderhandelaars hebben nog niet gereageerd na afloop van de gesprekken.

Britse destroyer aangekomen in Straat van Hormuz

De spanning tussen het Westen en Iran is de afgelopen maanden flink opgelopen. Zo zijn er drones uit de lucht geschoten, blies Trump op het laatste moment een aanval op Iran af, en zijn tankers aangevallen in de Straat van Hormuz of aan de ketting gelegd. De Britten confisqueerden op verzoek van de Amerikanen een Iraanse tanker die langs Gibraltar voer, de Revolutionaire Garde enterde daarop een Brits schip in de Straat van Hormuz en nam de tanker mee naar Iran.

De Britten hebben bekendgemaakt dat het marineschip HMS Duncan in de Straat van Hormuz is aangekomen om het Britse scheepvaartverkeer te beschermen. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf met de Indische Oceaan en is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld voor de oliehandel.