EU: nog geen reden om uit atoomakkoord met Iran te stappen

De Iraanse schending van het atoomakkoord uit 2015 is "niet aanzienlijk" en kan nog worden omgedraaid. Dat zegt EU-buitenlandchef Mogherini, die vandaag met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken sprak over Iran. Wat de Europese Unie betreft is de overtreding geen reden om het atoomakkoord op te zeggen en sancties in te stellen tegen Iran.

Begin deze maand werd bekend dat Iran een grotere voorraad laagverrijkt uranium heeft dan volgens de Iran-deal is toegestaan. Mogherini vindt die overschrijding betreurenswaardig, maar omkeerbaar. "De deal is er niet goed aan toe, maar nog wel in leven. Dus we hopen dat Iran de stappen terugdraait en nodigen het land ook uit om dat te doen", zegt Mogherini.

De deal, waar de VS vorig jaar eenzijdig uit stapte, is erop gericht om de nucleaire activiteiten van Iran in te perken. In ruil daarvoor worden de internationale sancties tegen Iran verlicht. Maar de laatste tijd groeiden de spanningen tussen Iran en westerse landen.

VS wil meer sancties

De bijeenkomst van de Europese buitenlandministers in Brussel was erop gericht de spanningen te verminderen en het atoomakkoord te redden. Volgens Mogherini zijn alle ministers het erover eens dat het in niemands belang is om het akkoord op te zeggen.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben geen beslissingen genomen over vervolgstappen, maar juist dat kan al leiden tot een Amerikaanse reactie. De Verenigde Staten dringen al tijden aan op een hardere aanpak van Iran. Vorige week waarschuwde de VS dat de grotere voorraad laagverrijkt uranium zal leiden tot meer Amerikaanse sancties.